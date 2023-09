Rusland til stridende parter under uro i Karabakh: Stop blodbad

Rusland opfordrer Aserbajdsjan og Armenien til at stoppe "blodbadet" i Nagorno-Karabakh og i stedet indlede fredsforhandlinger.

Det siger talsperson for det russiske udenrigsministerium Marija Zakharova ifølge nyhedsbureauet AFP.

Meldingen kommer tirsdag, efter at Aserbajdsjan påstår at have indledt "antiterror-tiltag" i den omstridte region.

Aserbajdsjans forsvarsministerium beskylder armenskstøttede styrker for gentagne bombardementer, skriver BBC.

Armeniens forsvarsministerium afviser at have militært personale eller udstyr i Nagorno-Karabakh.

Det lyder også, at påstandene om armensk beskydning ikke stemmer overens med virkeligheden, skriver BBC.

Tidligt tirsdag meldte Aserbajdsjan, at fire politibetjente og to civile var blevet dræbt i en eksplosion i Nagorno-Karabakh. Myndighederne anklagede armenske separatister for at stå bag.

Ifølge Aserbajdsjan skete eksplosionen i en zone, som er omfattet af en fredsbevarende indsats, skriver AFP.

Rusland var mægler under forhandlingerne om en våbenhvile mellem de to lande i 2020. Formålet var at slutte kampene med Armenien om, hvem der har ret til regionen Nagorno-Karabakh.

De to tidligere sovjetlande har i årtier været i konflikt over Nagorno-Karabakh. Området er en del af Aserbajdsjan, men har været kontrolleret af etniske armeniere med støtte fra Armenien siden 1994.

De to lande har været i krig over Nagorno-Karabakh to gange. Første gang var i begyndelsen af 1990'erne, anden gang i 2020.

Aftalen fra efteråret i 2020 satte en stopper for seks ugers kampe om den bjergrige udbryderregion.

Under aftalen skulle Armenien opgive store landområder, mens Rusland skulle indsætte fredsbevarende styrker i den fem kilometer brede Lachin-korridor, der er den eneste landvej mellem Nagorno-Karabakh og Armenien.

AFP skriver, at en separatistgruppe baseret i Armenien beskylder Aserbajdsjan for at udføre en "storstilet militæroffensiv".

Armeniens udenrigsministerium opfordrer de russiske fredsbevarende styrker til at gribe ind og stoppe den aserbajdsjanske "aggression i fuld skala", skriver Reuters.

