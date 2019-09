Rusland tilbageholder nordkoreanere for ulovligt fiskeri

Flere sager om ulovligt fiskeri kommer ikke til at påvirke forholdet til Nordkorea, siger russisk talsmand.

Rusland har pågrebet over 400 nordkoreanske fiskere i denne måned, som ifølge Rusland fiskede på ulovlig vis i russisk farvand.

Det oplyser den russiske kystvagt fredag.

Alene i denne uge er 262 nordkoreanske fiskere blevet tilbageholdt, meddeler kystvagten.

I samme ombæring er omkring 30.000 ton blæksprutter, som nordkoreanerne havde fanget, blevet beslaglagt, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

De nordkoreanske fiskefartøjer tilbageholdes i to havne, der begge ligger inden for 200 kilometer fra Nordkoreas grænse, skriver statslige russiske medier.

En talsmand for den russiske præsident, Vladimir Putin, siger, at et stort antal nordkoreanske fiskere har bevæget sig ind i russisk farvand for at fiske.

- Vi har uden tvivl brug for stærke tiltag for at genetablere en orden, siger talsmanden, Dmitrij Peskov, ifølge Tass.

Han mener ikke, at tilbageholdelsen af de nordkoreanske fiskere vil påvirke forholdet mellem de to lande.

Rusland, der har en landegrænse mod Nordkorea, er sammen med Kina et af de få lande, der har tætte diplomatiske relationer til det ellers isolerede land.

I sidste uge meddelte den russiske sikkerhedstjeneste, FSB, at 161 nordkoreanske fiskere var blevet anholdt.

Ved den lejlighed blev der affyret skud fra nordkoreansk side, som ifølge FSB sårede fire russiske embedsmænd.

Hændelsen fik Rusland til at indkalde den nordkoreanske udsending i landet til en samtale.

/ritzau/dpa