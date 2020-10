Rusland tilbyder et-årig forlængelse af atompagt med USA

Rusland lover at "fryse" antallet af atomsprænghoveder, hvis USA gør det samme, meddeler ministerium.

Rusland rækker nu hånden ud til USA i forsøget på at forlænge en atompagt, der forpligter de to lande til at begrænse arsenalet af atomsprænghoveder.

Ny Start-traktaten udløber til februar, og USA har hidtil nægtet at forhandle om en forlængelse af aftalen, medmindre Rusland giver sig på flere afgørende punkter.

Tirsdag erklærer russerne sig nu klar til at "fryse" antallet af atomsprænghoveder i et år og dermed forlænge Ny Start-traktaten.

USA nægtede så sent som i sidste uge at forlænge aftalen med Rusland uden forbehold.

Ved den lejlighed krævede USA, at Rusland skulle give et løfte om ikke at producere flere atomsprænghoveder.

Med tirsdagens meddelelse fra Rusland tyder meget nu på, at parterne nærmer sig hinanden.

- Rusland foreslår at forlænge Ny Start-traktaten med et år og er klar til sammen med USA at forpligte sig til at "fryse" antallet af atomsprænghoveder i perioden.

Sådan lyder det i en meddelelse fra det russiske udenrigsministerium.

Ny Start-traktaten blev underskrevet i 2010. Med indgåelse af traktaten har USA og Rusland forpligtet hinanden til at begrænse antallet af atomsprænghoveder.

De to lande har i månedsvis forhandlet om en forlængelse af aftalen. USA har blandt andet krævet, at Kina også skal være med i en ny version af aftalen.

Det har Kina hidtil nægtet.

/ritzau/Reuters