Rusland trækker sig fra råd efter 30 års medlemskab

Rusland har valgt at trække sig fra det euroarktiske Barentsråd, der har alle de nordiske lande - herunder Danmark - blandt medlemmerne.

Det oplyser Ruslands udenrigsministerium mandag i en udtalelse.

Barentsrådet blev etableret i 1993 og består af Danmark, Finland, Island, Norge, Rusland, Sverige og EU-Kommissionen.

Formandskabet går hvert andet år på tur mellem Finland, Norge, Rusland og Sverige. Danmark har altså aldrig haft formandskabet.

Ruslands farvel til rådet kommer, fordi russerne nægter at overtage formandskabet. Det skulle de efter planen have gjort 24. oktober.

- Vi er overbeviste om, at den nuværende politiske situation ikke hænger sammen med de langsigtede interesser for indbyggerne i Arktis, lyder det i udtalelsen fra det russiske udenrigsministerium.

Finland har haft formandskabet i Barentsrådet siden 2021.

Forinden havde Norge haft formandskabet fra 2019 til 2021, Sverige havde formandskabet fra 2017 til 2019, og Rusland havde det fra 2015 til 2017.

Dermed var det roterende formandskab igen nået til Rusland.

Rådet har normalt møder to gange om året. Her repræsenteres medlemslandene af deres udenrigsministre.

Efter Ruslands invasion af Ukraine er samarbejdet i rådet dog foregået uden deltagelse fra officielle russiske repræsentanter.

Rådet blev for 30 år siden oprettet for at fremme stabilitet og udvikling i de lande, der ligger i området nær Barentshavet.

/ritzau/NTB