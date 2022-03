Rusland truer med at lukke for gasforsyningen til Europa

Verdens vestlige lande kan snart blive tvunget til at forholde sig til oliepriser på 300 dollar per tønde og en mulig lukning af gasledningen Nord Stream 1.

Det siger Ruslands vicepremierminister, Alexander Novak, mandag i en udtalelse på russisk tv.

Han advarer om, at scenariet kan blive til virkelighed, hvis EU og USA gør alvor af trusler om at forbyde import af olie fra Rusland.

- Det ligger fast, at en afvisning af russisk olie vil medføre katastrofale konsekvenser, siger Novak.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De stigende priser vil være uforudsigelige. Prisen kan nå op på 300 dollar per tønde olie, hvis ikke mere.

Udmeldingen kommer, efter at prisen på olie mandag nåede sit højeste niveau siden 2008 med cirka 140 dollar per tønde.

Samme dag advarede USA's udenrigsminister, Antony Blinken, om, at Washington og deres allierede overvejer at forbyde import af olie fra Rusland.

Ifølge Alexander Novak vil det tage EU over et år at finde erstatninger for den olie, Europa modtager fra Rusland, hvilket kan føre til meget højere priser.

- Europæiske politikere er nødt til at være ærlige og advare deres borgere og forbrugere om, hvad de kan forvente, siger Novak.

- Hvis de ønsker at afvise energiforsyninger fra Rusland, så værsgo. Vi er klar til det. Vi har styr på, hvor vi kan omdirigere energien til.

Nord Stream 1 – gasrørledningen er 1225 kilometer lang og løber langs bunden af Østersøen fra Rusland til Tyskland.

Tyskland har tidligere advaret mod at indføre forbud mod import af russisk olie, da den russiske energiimport stadig er afgørende for at opfylde Europas strømbehov.

Rusland leverer således 40 procent af den gas, som Europa har brug for.

Ikke desto mindre stoppede Tyskland i sidste måned godkendelsen af den nye gasrørledning Nord Stream 2, der efter planen skulle have leveret endnu mere russisk energi til Europa.

Det skete som en direkte konsekvens af landets invasion af Ukraine.

/ritzau/Reuters