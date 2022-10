Rusland truer med nedskydning af vestlige satellitter

USA's og de vestlige landes kommercielle satellitter kan blive legitime mål for Rusland, hvis de anvendes i forbindelse med krigen i Ukraine.

Det fortæller en højtplaceret person i det russiske udenrigsministerium til FN.

Det er altså en trussel om at skyde satellitterne ned.

Konstantin Vorontsov er næstkommanderende i det russiske ministeriums afdeling for ikkespredning af atomvåben og våbenkontrol. Han siger til FN's nedrustningskomité, at USA og dets allierede forsøger at bruge rummet til at øge den vestlige dominans.

I en tale, som han læser højt fra et papir, siger han, at brugen af vestlige satellitter til fordel for Ukraines krigsindsats er "en ekstrem farlig trend".

- Halvcivil infrastruktur kan blive et legitimt mål ved gengældelsesangreb, siger han.

Vorontsov kalder oplysninger fra satellitter til Ukraine for "provokerende".

- Vi taler om involvering af dele af den civile ruminfrastruktur, herunder den kommercielle, fra USA og dets allierede i væbnede konflikter, påpeger han.

Russerne blev i 1957 de første til at opsende en satellit, Sputnik 1. Og det daværende Sovjetunionen sendte i 1961 den første mand i rummet.

Landet har siden haft stor ekspertise i rummet. Det nedskød i 2021 en af sine egne satellitter med et missil.

Under krigen i Ukraine har for eksempel et privat amerikansk selskab, Maxar Technologies, frigivet mange billeder. De viser, hvordan krigen forløber på landjorden.

Men Vorontsov nævner ikke specifikt navne på satellitselskaber.

Tesla-udvikleren Elon Musk oplyste tidligere på måneden, at hans netværk af satellitter, Starlink, vil fortætte med at levere internet til Ukraine.

En nedskydning af en eller flere vestlige satellitter vil med stor sandsynlighed blive opfattet som en krigshandling.

