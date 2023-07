Rusland truer med at sende klyngebomber i kamp i Ukraine

Efter at USA har besluttet sig for at sende klyngebomber til Ukraine, kan Rusland nu også beslutte sig for at tage det kontroversielle våben i brug på den ukrainske slagmark.

Det siger Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, tirsdag til det statsejede russiske nyhedsbureau Tass.

- Det bør noteres, at Rusland har klyngebomber tilgængelige til alle anledninger. De er meget mere effektive end de amerikanske og er tilgængelige i flere og mere mangfoldige varianter, siger han.

En klyngebombe er en bombe med flere eksplosiver i sig. Den kan affyres fra luften eller som artilleri. Den er designet til at åbne sig, før den når målet, og løslade eksplosiverne inde i bomben over et større område.

- Hvis USA begynder at sende klyngebomber til Ukraine, vil den russiske hær være nødsaget til at bruge lignende ødelæggelsesmetoder mod de ukrainske styrker på en øje-for-øje-måde, siger Sergej Sjojgu.

Det britiske medie The Guardian har i samarbejde med journalister fra det internationale graverkollektiv Bellingcat dokumenteret, at Rusland allerede har brugt klyngebomber i Ukraine.

Det er blandt andet sket i byerne Butja, Hostomel og Borodjanka, hvor Rusland bliver beskyldt for at dræbe civile.

Et af de mest omtalte kritikpunkter af klyngebomber er, at der er en andel af eksplosiverne inde i en klyngebombe, der ikke sprænger. I stedet ender den i jorden som en slags landmine, der kan gå af mange år senere og i en helt anden sammenhæng.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er 60 procent af dem, der kommer til skade af klyngebomber, civile, der foretager sig hverdagsaktiviteter.

/ritzau/