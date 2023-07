Rusland: Tyrkiet bryder fangeaftale og sender ukrainere hjem

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, er lørdag vendt hjem fra et besøg i Tyrkiet med fem tidligere ukrainske officerer fra byen Mariupol, som Rusland erobrede sidste år.

Frigivelsen fordømmes af Rusland. Her påpeges det, at der sidste år blev indgået en fangeaftale om, at de fem skulle blive i Tyrkiet.

Kremls talsmand, Dmitrij Peskov, beskylder Tyrkiet for at bryde aftalen og for at undlade at informere den russiske regering.

De fem kommandanter er nationale helte i Ukraine. De og deres soldater forsvarede havnebyen Mariupol. Det skete under tre måneders russisk belejring sidste år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det gjorde de fra tunneler og beskyttelsesrum på stålværket Azovstal.

Flere tusinde mennesker blev dræbt under angrebet på byen. Den blev sønderbombet af russerne.

Rusland frigav i september sidste år nogle af soldaterne. Det skete i forbindelse med en fangeudveksling. Her optrådte Tyrkiet som mægler.

Som en del aftalen blev det pålagt Tyrkiet, at de ukrainske kommandanter skulle blive hos tyrkerne, indtil krigen i Ukraine er slut.

- Vi vender hjem fra Tyrkiet og bringer vores helte hjem, meddeler Zelenskyj på tjenesten Telegram. Han mødtes fredag med præsident Recep Tayyip Erdogan i Istanbul.

Peskov, der er præsident Vladimir Putins talsmand, tager skarpt afstand fra Tyrkiets ageren.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Ingen informerede os om dette. Ifølge aftalen skulle disse bagmænd forblive på Tyrkiets territorium, indtil konflikten er slut, siger han ifølge nyhedsbureauet Ria.

Peskov mener, at de fem ukraineres hjemvenden har forbindelse til ukrainernes længe bebudede, men mislykkede modoffensiv.

Og han mener, at Tyrkiet samtidig forsøger at gøre sine hoser grønne, inden Nato holder topmøde i Litauen tirsdag og onsdag.

- Forberedelserne til Nato-topmødet er i gang, og selvfølgelig har der været en masse pres på Tyrkiet, siger han.

Erdogan oplyste fredag, at Putin i næste måned besøger Tyrkiet.

/ritzau/Reuters