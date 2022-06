Rusland udelukker ikke dødsstraf til amerikanske soldater

Tilfangetagne amerikanske soldater kan ikke være sikre på at undgå dødsstraf, hvis de har kæmpet for Ukraine.

Rusland kan ikke garantere, at amerikanske soldater taget til fange af russerne i Ukraine kan undgå dødsstraf.

Meldingen kommer fra Dmitrij Peskov, talsperson for Kreml, i et interview med den amerikanske tv-station NBC mandag amerikansk tid.

Det er første gang, Kreml har kommenteret på forlydender om tilfangetagelsen af de to amerikanere Alexander Drueke og Andy Huynh.

Begge er ifølge NBC tidligere en del af den amerikanske hær, men menes at være fanget i Ukraine for angiveligt at have kæmpet for Kyivs militær.

- Jeg kan ikke garantere noget. Det afhænger af undersøgelsen, svarer Dmitrij Peskov, da han bliver bedt om at forholde sig til, om amerikanerne vil få samme straf som to briter og en marokkaner, der er dømt til døden i Folkerepublikken Donetsk.

Briterne, Aiden Aslin og Shaun Pinner, og marokkaneren, Brahim Saadoun, er blevet kendt skyldige i "aktiviteter som lejesoldater og i at udføre handlinger, der har til formål at overtage magten og vælte forfatningsordenen i Donetsk".

De amerikanske myndigheder bekræftede lørdag, at de havde set foto og video af to amerikanske statsborgere, som "efter sigende er blevet fanget af russisk militær i Ukraine".

Dmitrij Peskov slår i interviewet fast, at Rusland mener, at de to amerikanere har bragt russiske soldater i fare og "skal stå til ansvar for de forbrydelser".

/ritzau/AFP