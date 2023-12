Rusland udelukker udfordrer til Putin fra præsidentvalget

Ruslands centrale valgkommission afviste lørdag en ansøgning fra en kandidat, der opfordrer til fred, og som vil stille op i næste års præsidentvalg.

Det skriver AFP.

Kommissionen begrunder afvisningen med "fejl i dokumenter", som Jekaterina Duntsova, en tidligere journalist og byrådsmedlem, har sendt ind, lyder det på russisk fjernsyn.

Hendes kampagne drejer sig om "fred og en demokratisk proces".

Kommissionens chef, Ella Pamfoliva, siger, at medlemmerne enstemmigt afviste Duntsovas ansøgning om at stille op til valget, som Ruslands præsident, Vladimir Putin, ventes at vinde stort.

Putin bekræftede i denne måned, at han deltager i præsidentvalget, der skal holdes over tre dage fra 15. marts.

Kommissionen har besluttet, at Duntsova ikke kan begynde på den næste fase, der drejer sig om at indsamle tusindvis af underskrifter fra støttere.

- Du er en ung kvinde. Du har alt foran dig, skal Pamfoliva have sagt til 40-årige Duntsova ifølge AFP.

Den tidligere journalist havde indgivet dokumenter for at stille op til valget som uafhængig kandidat. Dokumenterne skulle bevise, at en gruppe på mindst 500 personer har holdt et møde, hvor de udviser støtte til hende.

/ritzau/