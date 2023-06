Rusland udfører natlige luftangreb på tværs af Ukraine

I løbet af natten til tirsdag har Rusland udført omfattende luftangreb i Ukraine mod både hovedstaden Kyiv og en række byer fra øst til vest.

Der kunne således høres luftsirener over det meste af landet i adskillige timer.

Militæradministrationen i Lviv oplyser, at Rusland har ramt "kritisk infrastruktur" i byen og forårsaget brand.

Der bor cirka 700.000 mennesker i Lviv, der ligger godt 70 kilometer fra grænsen til Nato-landet Polen.

Ifølge de foreløbige meldinger er der ingen omkomne.

Juri Malasjko, der leder den militære administration i Zaporizjzja-regionen i det sydøstlige Ukraine, oplyser på beskedtjenesten Telegram, at de russiske angreb var rettet mod telekommunikation og landbrug.

Heller ikke i Zaporizjzja er der meldinger om dræbte.

Militæradministrationen i Kyiv oplyser, at dens luftforsvarssystemer har afværget en række russiske droneangreb mod både hovedstaden og den øvrige region.

Det overordnede omfang af det koordinerede luftangreb og det fulde omfang af skaderne kendes endnu ikke tidligt tirsdag morgen.

Mandag aften fortalte en ukrainsk minister, at de ukrainske styrker har formået at drive russerne ud af en ottende landsby under landets nu to uger gamle modoffensiv.

- Fjenden har ikke til hensigt at opgive sine områder uden besvær, og vi må forberede os på en hård duel, skrev Hanna Maljar, som er viceminister i det ukrainske forsvarsministerium, på Telegram.

- Og vi har endnu det største angreb til gode.

Ifølge Maljar udspiller de fleste kamphandlinger sig for tiden i det østlige og sydlige Ukraine.

Præsident Volodymyr Zelenskyj sagde mandag aften, at Ukraines militær i nogle områder rykker frem, mens det i andre områder forsvarer sig mod angreb fra russiske bataljoner.

Nettoresultatet er dog til Ukraines fordel, hævder præsidenten.

