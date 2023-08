Rusland udgiver lærebog om invasionen kort før skolestart

Rusland har udgivet en ny lærebog, som forsvarer den russiske invasion af Ukraine.

Bogen er blevet skrevet på lige under fem måneder og er målrettet unge i 11. klasse, som typisk er omkring 17 år.

Det oplyser den russiske uddannelsesminister, Sergej Kravtsov.

Historiebogen udkommer kort før det nye skoleår. Den vil være at finde i "alle skoler fra 1. september" og skal indgå i undervisningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Uddannelsesministeren siger, at bogen har til hensigt at "gengive formålet med offensiven over for skolebørn".

Formålet er, som han udtrykker det, at "demilitarisere og denazificere" Ukraine, og det skal lærebogen sørge for, at eleverne ikke er i tvivl om.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, brugte samme gloser, da han i februar sidste år forklarede, hvorfor Rusland invaderede Ukraine.

Bogen dækker perioden fra 1945 til det 21. århundrede, herunder også krigen i Ukraine. Krigen, som Rusland kalder den "særlige militære operation".

- Når den særlige militære operation er afsluttet - efter vores sejr - vil vi lave tilføjelser til bogen, siger Kravtsov.

/ritzau/AFP