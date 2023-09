Rusland udviser to amerikanske diplomater

To amerikanske diplomater vil blive udvist fra Rusland, meddeler det russiske udenrigsministerium torsdag.

Årsagen er officielt, at de har blandet sig i Ruslands interne anliggender og har haft kontakter til Robert Shonov, en tidligere ansat på USA's konsulat, som beskyldes for spionage mod Rusland.

Shonov, som arbejdede for det amerikanske konsulat i Vladivostok i over 25 år, blev anklaget for at have givet amerikanske diplomater følsomme oplysninger om konflikten i Ukraine. USA har afvist påstanden.

Det russiske udenrigsministerium siger, at to amerikanske diplomater, Jeff Sillin og David Bernstein, udførte illegale aktiviteter i deres relationer til den russiske statsborger Robert Shonov.

- Den amerikanske ambassadør har fået at vide, at Sillin og Bernstein må forlade russiske territorium inden for syv dage som "persona non grata".

Spændinger er taget til mellem Rusland og USA i de seneste år, og begge lande har udvist diplomater.

USA fordømte i maj i stærke vendinger anholdelsen af Shonov i maj. Amerikanerne beskyldte det russiske styre for "i stigende grad at indføre undertrykkende love mod dets egne indbyggere."

Den russiske sikkerhedstjeneste FSB offentliggjorde i august en video, som angiveligt viser Shonov sige, at Sillin og Bernstein havde bedt ham om oplysninger om blandt andet Ruslands krigsførelse i Ukraine.

USA beskylder Rusland for at true og skræmme amerikanske diplomater.

/ritzau/AFP