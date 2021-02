Rusland udviser europæiske diplomater efter Navalnyj-demo

Diplomater fra Sverige, Tyskland og Polen udvises af Rusland efter "uacceptabel" deltagelse i støtteprotest.

Rusland udviser tre diplomater fra Sverige, Tyskland og Polen, fordi de angiveligt har deltaget i en demonstration til fordel for den fængslede Putin-kritiker Aleksej Navalnyj.

Det meddeler det russiske udenrigsministerium fredag.

Ifølge meddelelsen har et ikke nærmere angivet antal diplomater "deltaget i ulovlige protester" i januar og er som følge deraf "erklæret persona non grata".

- De har fået ordre om at forlade Rusland i nær fremtid, hedder det videre.

Sveriges udenrigsministerium bekræfter over for nyhedsbureauet TT, at en svensk diplomat ikke længere er velkommen i Rusland.

- Diplomaten har observeret en demonstration, siger ministeriets pressemedarbejder Linn Duvhammar.

Diplomaten har ikke deltaget aktivt i en demonstration, understreger ministeriet.

- Diplomaters ret til at observere en demonstration er en naturlig del af at følge den politiske udvikling i et land og en af diplomatens kerneopgaver, siger Duvhammar til TT.

Meddelelsen fra det russiske udenrigsministerium kommer, få timer efter at EU's udenrigschef, Josep Borrell, mødtes med Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, i Moskva.

Her beskrev Borrell forholdet mellem EU og Rusland som værende "på et lavpunkt" på grund af fængslingen af Navalnyj.

I de seneste uger har russisk politi anholdt over 10.000 mennesker, der har protesteret over hele Rusland med krav om, at han løslades.

Den 44-årige oppositionsleder blev anholdt, da han i januar rejste hjem til Rusland fra Tyskland. Han havde været indlagt på et hospital i Berlin med en alvorlig forgiftning, som han anklager præsident Vladimir Putins styre for at stå bag.

En dommer i Moskva besluttede tirsdag, at Navalnyj skal tilbringe de næste to år og otte måneder i en straffelejr. Ifølge dommeren har han brudt betingelserne i en prøveløsladelse ved ikke at melde sig hos politiet i Moskva.

Navalnyj svarede i retten, at det ikke havde været muligt, idet han lå i koma på hospitalet i Berlin.

/ritzau/