Rusland udviser i alt 58 italienske og franske diplomater

Rusland udviser adskillige diplomater fra Frankrig og Italien.

34 franske diplomater bliver udvist. Det sker som modsvar på Frankrigs udvisning af russiske diplomater.

De får to uger til at forlade Rusland.

Derudover udviser Rusland 24 italienske diplomater. Det sker ligeledes som modsvar, fordi Italien tidligere har udvist russiske diplomater.

Det oplyser det russiske udenrigsministerium onsdag, skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Frankrig fordømmer Ruslands udvisning af franske diplomater. Ifølge Frankrig er det ikke en berettiget handling.

De franske diplomater arbejder i overensstemmelse med regler for diplomati, og derfor er der ikke grundlag for at udvise dem, mener Frankrig. Det fremgår af en erklæring fra Frankrigs udenrigsministerium.

- Det er blevet understreget, at dette skridt forårsager alvorlig skade på de russisk-franske relationer og det konstruktive bilaterale samarbejde, hedder det.

Frankrig udviste i april russiske diplomater. Årsagen var, at de var mistænkt for at udføre spionage.

Italiens premierminister, Mario Draghi, kalder udvisningen af italienske diplomater for en "fjendtlig handling".

- Det må absolut ikke føre til en afbrydelse af diplomatiske kanaler. For det er igennem de kanaler, at fred vil blive opnået, hvis vi lykkes. Og det er i den grad det, vi ønsker, siger han ifølge Reuters.

Siden Ruslands invasion af Ukraine 24. februar har der været gang i udvisningen af diplomater.

Mange vestlige lande, herunder Danmark, har udvist russere. Og det er som oftest blevet modsvaret ved, at Rusland også har udvist diplomater fra de pågældende lande.

/ritzau/