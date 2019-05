Rusland udviser svenske diplomater efter visumafvisninger

To svenske diplomater er smidt ud af Rusland som svar på svensk nej til nye visa til russiske diplomater.

Rusland har valgt at udvise to svenske diplomater, som svar på at Sverige har afvist at udstede visa til russiske diplomater.

Det oplyser det svenske udenrigsministerium onsdag.

- Sverige har tidligere givet besked om, at en russisk diplomat ikke får forlænget sit visum og afvist russiske ansøgninger om visa til diplomater.

- Det har Rusland svaret på ved at bede to svenske diplomater om at forlade Rusland, skriver udenrigsministeriet i en kommentar.

Sverige og Rusland befinder sig i øjeblikket i en diplomatisk strid.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT centrerer konflikten sig om det svenske sikkerhedspoliti Säpos mistanke om, at en russisk diplomat skal have udført ulovligt efterretningsarbejde, mens han har været i Sverige.

/ritzau/TT