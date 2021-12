Tysklands udvisning af to russiske diplomater efter dom i drabssag får Rusland til at gengælde udvisningerne.

Rusland udviser to tyske diplomater som svar på, at Tyskland har udvist to russiske diplomater fra Berlin.

Det meddeler Ruslands udenrigsministerium mandag ifølge Tass, Reuters og andre nyhedsbureauer.

Udvisningerne kommer, efter at en domstol i Berlin i sidste uge afsagde dom i en drabssag fra 2019.

Den tyske dommer fandt det bevist, at "statslige instanser i Ruslands regering" tog beslutningen om at dræbe en georgisk mand i en park i Berlin for to år siden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Georgieren havde for år tilbage kæmpet på tjetjenske oprøreres side mod russiske soldater i Tjetjenien. Han havde søgt asyl i Tyskland.

Efter dommen i sidste uge erklærede den tyske regering to russiske diplomater uønskede i Tyskland.

Nu har Rusland så svaret igen ved at udvise to tyske diplomater.

- Dette skridt er ikke overraskende, men efter den tyske regerings mening er det fuldstændigt ubegrundet, siger en talsmand for Tysklands regering ifølge AFP.

- Beslutningen i dag fra Ruslands udenrigsministerium vil yderligere forværre forholdet (mellem Tyskland og Rusland, red.), siger han videre.

/ritzau/