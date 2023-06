Rusland: Ukraine har angrebet bro mellem Krim og Kherson

Ukrainske styrker har udført et missilangreb på Tjonhar-broen, der forbinder russiskkontrollerede dele af Kherson-regionen med Krimhalvøen.

Det siger russiskindsatte guvernører fra regionerne på begge sider af broen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Vladimir Salo, der er den russiskindsatte guvernør i Kherson-regionen, siger, at broen sandsynligvis er blevet angrebet med en type langtrækkende krydsermissiler ved navn Storm Shadow.

Vejbanen på broen er ifølge guvernøren blevet beskadiget, og trafikken er blevet omdirigeret.

Der er ingen meldinger om dødsfald.

Krims guvernør, Sergej Aksjonov, siger ifølge Reuters, at specialister er på stedet for at vurdere, hvornår trafikken over broen kan genoptages.

- I løbet af natten har et angreb ramt Tjonhar-broen. Der er ingen ofre, skriver Aksjonov ifølge nyhedsbureauet AFP på beskedtjenesten Telegram.

Det russiske statsejede nyhedsbureau Tass skriver, at Saldo oplyser, at foreløbige vurderinger tyder på, at der er blevet brugt britiske Storm Shadow-missiler i angrebet.

Storm Shadow-missiler har en rækkevidde på over 250 kilometer.

I maj meddelte den britiske forsvarsminister Ben Wallace, at Storbritannien ville donere Storm Shadow-missiler til Ukraine.

Tjonhar-broen er kendt som "porten til Krim" ifølge Reuters.

Den er en af en håndfuld broer, der forbinder Krim, som blev annekteret af Rusland i 2014, med det ukrainske fastland. Broerne er et alternativ til denne smalle landtange, der forbinder Krimhalvøen med det europæiske kontinent.

/ritzau/