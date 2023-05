Rusland: Ukraine har forsøgt angreb på krigsskib i Sortehavet

Rusland oplyser onsdag, at tre ubemandede ukrainske speedbåde uden held har forsøgt at angribe det russiske krigsskib "Ivan Hurs".

Det var på vej mod Bosporusstrædet.

- I dag klokken 5.30 foretog Ukraines væbnede styrker uden held et forsøg på at angribe "Ivan Hurs" fra Sortehavsflåden. Det skete med tre ubemandede speedbåde. Det skriver det russiske forsvarsministerium på mediet Telegram.

Det russiske fartøj havde til opgave at beskytte gasledningerne TurkStream og Blue Stream i tyrkisk farvand, hedder det.

De to ledninger fragter gas fra Rusland til Tyrkiet via Sortehavet.

Regeringen i Ukraine har ikke reageret på beskyldningen.

Men erklæringen fra Rusland vil formentlig øge spændingen i Sortehavet.

Det er mindre end en uge siden, at Rusland gik med til at forlænge en aftale om eksport af korn fra Ukraine og russiske havne via Sortehavet.

Det russiske forsvarsministerium siger om angrebet med speedbåde, at det berettiger de ekstra midler, som Rusland har grebet til for at beskytte sine gasledninger.

Men der er ingen detaljer om, hvordan angrebet med speedbåde forløb, hvor tæt de kom på det russiske krigsskib, eller hvordan de blev uskadeliggjort.

Eksplosioner ud for Bornholm, som indtil nu er uforklarlige, ødelagde i september sidste år de russiske gasledninger Nord Stream 1 og Nord Stream 2. De forbandt Rusland med Tyskland.

Strømmen af gas til Tyskland via Østersøen stoppede i forbindelse med Ruslands angreb på Ukraine sidste år.

/ritzau/Reuters