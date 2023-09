Rusland: Én død under ukrainsk angreb på flådes hovedkvarter

En person er omkommet under et missilangreb på hovedkvarteret for Ruslands sortehavsflåde i Sevastopol på Krim-halvøen fredag.

Det oplyser Ruslands forsvarsministerium ifølge Reuters.

Ifølge Mikhail Razvozhayev, lederen af den lokale russiske administration i Sevastopol, er der tale om et ukrainsk angreb.

- Flådens hovedkvarter er blevet ramt i et fjendtligt missilangreb, skriver han på beskedtjenesten Telegram ifølge AFP.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fredag eftermiddag har Ukraine endnu ikke meldt ud, om det står bag angrebet.

Razvozhayev oplyser, at ingen civile er omkommet under angrebet, og at den civile infrastruktur ikke er beskadiget.

Han skriver ifølge Sky News, at "alle beredskabstjenester er ankommet til stedet".

- Oplysninger om ofrene er ved at blive klarlagt. Forhold jer venligst roligt, skriver Razvozhayev.

Samtidig opfordrer han til, at man holder sig indendørs og ikke bevæger sig mod bymidten.

Ifølge Razvozhayev arbejder brandfolk på at slukke en brand i området ved hovedkvarteret for Ruslands sortehavsflåde.

Han skriver desuden, at et fragment er faldet i nærheden af teatret Lunacharsky i Sevastopol.

Ifølge det russiske forsvarsministerium har Rusland fredag skudt fem missiler ned over Krim. Det skriver Reuters.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nyhedsbureauet skriver desuden, at krydsermissiler er blevet nedskudt over halvøen ifølge Sergei Aksyonov, leder af den russiskudnævnte regionale administration på Krim.

Udmeldingen kommer, kort tid efter at Razvozhayev advarede om endnu et muligt luftangreb fredag.

Mere end 500.000 mennesker bor i Sevastopol.

Ifølge AFP er antallet af ukrainske og russiske angreb i og omkring Sortehavet steget, siden Rusland trak sig ud af en kornaftale, der sikrer eksport af korn fra Ukraine gennem Sortehavet.

13. september lød det fra Andriy Yusov, repræsentant for Ukraines militære efterretningstjeneste, at Ukraine havde beskadiget to russiske flådefartøjer og ramt havneinfrastruktur under et angreb.

Episoden blev bekræftet af russiske myndigheder, skriver Reuters.

/ritzau/Reuters/AFP