Rusland: Ukrainsk missilangreb har dræbt 23 i udbryderregion

Lederen af russiskstøttede separatister i Donetsk siger, at ukrainsk angreb mandag ramte nær busstoppested.

Rusland siger mandag, at et ukrainsk angreb mod udbryderregionen Donetsk har dræbt mindst 23 personer - herunder flere børn - og såret 18.

Oplysningen kommer fra Ruslands statslige undersøgelseskomité, der står for at undersøge alvorlige forbrydelser. Tidligere tirsdag meddelte Ruslands forsvarsministerium, at 20 personer var blevet dræbt.

Det påståede angreb er ikke bekræftet fra ukrainsk side.

Skaderne er angiveligt forårsaget af et ukrainsk missil. Missilet skal være blevet skudt ned, men de efterfølgende vragrester skal have ramt flere.

- Brugen af sådanne våben i en by, hvor de væbnede styrker ikke har nogen affyringspositioner, er en krigsforbrydelse, lyder det fra Igor Konasjenkov, der er talsmand i det russiske forsvarsministerium.

Donetsk er en udbryderrepublik i det østlige Ukraine. Russiskstøttede separatister har siddet på kontrollen i Donetsk siden 2014.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, valgte den 21. februar at anerkende de to udbryderrepublikker Donetsk og Luhansk som værende uafhængige.

Det skete, få dage før Rusland den 24. februar invaderede Ukraine.

Denis Pusjilin, der er leder i Donetsk, hævder, at det ukrainske angreb har ført til store ødelæggelser i beboede områder i Donetsk.

- Folk stod i kø ved en hæveautomat og ventede ved et busstoppested, siger han om stedet, hvor flere skal være blevet ramt.

- Der er børn blandt de døde, siger Pusjilin i et interview på russisk stats-tv.

På flere af separatisternes kanaler på beskedtjenesten Telegram er der blevet delt billeder af nedbrændte biler, lig på gaden og ødelagte butikker. Billeder fra nyhedsbureauet Reuters viser noget af det samme.

Det påståede angreb er et af de mest alvorlige mod Donetsk, siden kampene i Ukraine brød ud som følge af Ruslands invasion.

/ritzau/AFP