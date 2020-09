Rusland: Ukrainske ekstremister skaber uro i Hviderusland

Ifølge Ruslands udenrigsminister er der 200 ukrainske ekstremister i Hviderusland, som prøver at skabe uro.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, beskylder Ukraine for at skabe uro i nabolandet Hviderusland.

Ifølge Lavrov er der 200 trænede ukrainske ekstremister i Hviderusland, hvor de forsøger at destabilisere landet.

Det siger han på et fælles pressemøde med Hvideruslands udenrigsminister, Vladimir Makej, onsdag.

Lavrov tilføjer, at han ikke ser nogen grund til at diskutere situationen i Hviderusland med landets opposition.

Siden præsidentvalget 9. august har Hviderusland været plaget af uro. Hver dag siden valget har der været protester i landet.

Demonstranter hævder, at præsident Aleksandr Lukasjenkos sejr på over 80 procent af stemmerne var valgfusk. Lukasjenko har siddet på magten siden 1994 og er blevet kaldt "Europas sidste diktator".

EU og mange andre internationale aktører har sagt, at de ikke anerkender valgresultatet.

Rusland er en tæt allieret med Hviderusland. I erklæringer fra Kreml har Putin sagt, at indblanding i Hviderusland vil være "uacceptabelt".

Det budskab gentager Lavrov onsdag.

- Vi fordømmer forsøgene fra adskillige stater på at lægge pres på Hvideruslands legitime regering og støtte oppositionen, som er utilfreds med resultatet af præsidentvalget, siger Lavrov.

Den hviderussiske udenrigsminister siger ved pressemødet, at præsidentvalget er blevet brugt af "ydre og indre kræfter til at forsøge at destabilisere den socio-politiske og økonomiske situation".

Han tilføjer, at Hviderusland vil indføre sanktioner mod personer fra Litauen, Letland og Estland. De tre lande meddelte tidligere på ugen, at de forbyder indrejse for 30 hviderussiske embedsmænd, herunder præsident Lukasjenko.

Sanktioner er rettet mod personer, som har blandet sig i landets interne affærer, lyder det fra udenrigsminister Makej.

Det fremgår ikke, hvilke sanktioner der bliver tale om.

/ritzau/Reuters