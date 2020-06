Rusland: USA er slået ind på destruktiv atomvåbenkurs

Amerikanerne forbereder en mulig genoptagelse af atomprøvesprængninger, hævder Ruslands udenrigsministerium.

Ruslands udenrigsministerium beskylder USA for at være slået ind på en destruktiv kurs i forhold til den indgåede CTBT-traktat om forbud mod atomprøvesprængninger.

Rusland siger, at amerikanerne forbereder en mulig genoptagelse af atomprøvesprængninger.

USA har underskrevet, men ikke ratificeret traktaten. Rusland ratificerede traktaten for 20 år siden.

Rusland opfordrer USA og andre lande, som endnu ikke har ratificeret traktaten, til at gøre det hurtigt.

CTBT-aftalens officielle navn er Den Vidtrækkende Traktat om Forbud mod Atomprøvesprængninger om et internationalt atomprøvestop.

The Washington Post skrev den 22. maj, at Trump-administrationen havde diskuteret en mulig amerikansk atomprøvesprængning, hvilket ville have været den første siden 1992.

Ifølge The Washington Post endte mødet i Trump-administrationen uden nogen konklusion om en atomprøvesprængning, men kilder i Det Hvide Hus sagde, at der løbende føres drøftelser om sagen.

CTBT forbyder nukleare sprængninger uanset om det er til fredelige formål. Forbuddet gælder atmosfæriske atomsprængninger, undervandssprængninger, underjordiske sprængninger og sprængninger i det ydre rum.

FN's Generalforsamling vedtog traktaten i september 1996. Traktaten er underskrevet af 183 lande.

/ritzau/Reuters