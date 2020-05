Rusland: USA nedtoner vores rolle i Anden Verdenskrig

Rusland retter en bitter kritik mod USA for at ignorere Sovjetunionens rolle i Anden Verdenskrig.

Regeringen i Ruslands hovedstad, Moskva, vil have en "alvorlig samtale" med USA om Anden Verdenskrig.

Det siger Ruslands udenrigsministerium i en erklæring.

Ministeriet beskylder USA for at nedtone Sovjetunionens rolle i kampen mod Nazityskland.

- Vi er ekstremt indigneret over forsøget på at fordreje vort lands afgørende bidrag, står der i erklæringen.

Årsagen til utilfredsheden er en erklæring, som Det Hvide Hus i USA's forbundshovedstad, Washington D.C., i den forgangne uge lagde på Facebook for at markere 75-året for Nazitysklands overgivelse.

Overgivelsen fandt sted den 8. maj 1945.

I den amerikanske erklæring blev kun USA og Storbritannien nævnt som krigens sejrherrer.

- Amerikanske embedsmænd har hverken modet eller viljen til at anerkende den unægtelige rolle og det store dødstal, som Den Røde Hær og det sovjetiske folk led i hele menneskehedens navn, siger udenrigsministeriet i Moskva.

Den amerikanske erklæring kaldes "smålig", og Rusland opfordrer USA til at lade være med at gøre mindet om 1945 til et nyt problem i de to landes bilaterale forhold.

Historien og begivenhederne omkring Anden Verdenskrig har en meget stor rolle i Rusland og de andre stater, der er fremkommet efter Sovjetunionens opløsning i 1991.

Rusland siger, at omkring 27 millioner mennesker på den sovjetiske side blev dræbt under krigen.

Regeringen i Moskva har også beskyldt Vesteuropa, Polen og Ukraine for at gøre Sovjetunionens rolle i krigen mindre, end den var.

Rusland mindes hvert år den 9. maj - den tyske overgivelse kom den 9. maj russisk tid i 1945 - som en sejrsdag.

I år var der planlagt en ekstraordinær stor parade, men pandemien med coronavirus satte en stopper for det.

/ritzau/AFP