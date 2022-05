Rusland varsler nye militærbaser som svar på Nato-udvidelse

Rusland vil etablere nye militærbaser i den vestlige del af landet.

Det sker som modsvar på den planlagte udvidelse af Nato, hvor Sverige og Finland har søgt om medlemskab.

Det siger den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, i en tale på tv fredag.

- Inden udgangen af året vil 12 militære enheder og afdelinger blive etableret i det vestlige militære distrikt, siger han.

Sverige og Finland har tidligere på ugen officielt indgivet deres ansøgninger om medlemskab. Det er generelt blevet positivt modtaget blandt Natos medlemslande. Men Tyrkiet har meddelt, at man er imod en optagelse af de to lande.

Derfor er det stadig usikkert, om de bliver medlemmer, selv om det er forventningen.

Forsvarsminister Sjojgu mener, at spændingerne stiger i det vestlige Rusland med udsigten til Nato-medlemskab til de to nordiske lande.

Sverige og Finland har traditionelt været neutrale. Men de begyndte begge at kigge mod Nato efter Ruslands invasion af Ukraine.

Sjojgu siger fredag også, at Rusland er tæt på at have fuld kontrol over Luhansk. Det er en region i det østlige Ukraine, som pro-russiske separatister tidligere har udråbt til at være en republik.

Den russiske forsvarsminister giver samtidig også en status på udviklingen ved jern- og stålværket Azovstal i den ukrainske havneby Mariupol.

Han siger, at næsten 2000 ukrainske soldater fra stålværket har overgivet sig siden mandag, hvor Ukraine meddelte, at kampmissionen ved værket var overstået.

Det ukrainske Azov-regiment oplyser i en video fredag, at civile og hårdt sårede er blevet evakueret fra stålværket. Og processen med at fjerne ligene af soldater, som er døde under kampene ved værket, er fortsat i gang.

Ukraine har ikke bekræftet de russiske meldinger om antallet af soldater, der har overgivet sig.

