Rusland ventes at udnytte tiden før amerikansk hjælpepakke lander

Rusland vil formentlig optrappe angreb på Ukraine i de kommende uger for at udnytte tiden, inden en ny stor hjælpepakke fra USA kommer til at styrke det ukrainske militær.

Det skriver det amerikanske Institute for the Study of War (ISW) i en analyse søndag.

- Situationen på frontlinjen vil formentlig blive stadigt mere vanskelig for ukrainerne i en periode, hedder det i ISW-analysen af den nye situation.

Analysen er lavet, efter at USA har besluttet at støtte Ukraine med våben og bistand for 426 milliarder kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Analytikere i den amerikanske tænketank venter at se et øget antal angreb med missiler og droner i den kommende tid for at udnytte det vindue, der skyldes begrænsninger i Ukraines militære materiel, inden det bliver lukket.

- Hen over sommeren - i juni - vil Ukraines situation være stabiliseret og forbedret, vurderer ISW's eksperter.

- Formentlig vil vi også se, at Ruslands militær kommer til revurdere og justere detaljer i dets formodede planer om en sommeroffensiv.

ISW skriver videre, at den amerikanske støtte "er et kritisk vendepunkt i krigen i Ukraine".

Men instituttet betoner, at "Kreml, Vesten og Ukraine stadig har flere store beslutninger foran sig, som bliver afgørende for krigens karakter og udvikling".

/ritzau/dpa