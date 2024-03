Rusland: Vi er i krig i Ukraine

Rusland er ikke mere aktør i en særlig militær operation i Ukraine men i krig som følge af Vestens engagement.

Det siger præsident Vladimir Putins talsmand, Dmitrij Peskov, ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

- Rusland er i krig, eftersom den vestlige deltagelse har gjort den særlige militære operation til krig, siger Peskov ifølge Tass.

Rusland har siden invasionen i Ukraine 24. februar 2022 omtalt det storstilede angreb på nabolandet som en "særlig militær operation". Det har været forbudt i Rusland at omtale det som en krig.

Peskov citeres også for at sige, at Rusland er nødt til fuldt ud at "befri" dets "nye regioner". Det vil sige dem, der ligger i Ukraine, og som Rusland holder besat.

Ukraine og store dele af det internationale samfund kalder Ruslands krig et forsøg på at erobre et andet lands territorium.

Ukraine siger, at det ikke vil søge fred, før de sidste russiske soldater har forladt ukrainsk jord.

