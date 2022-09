Rusland: Vi har ret til at anvende atomvåben

Ruslands tidligere præsident, Dmitrij Medvedev, siger tirsdag, at hans land har ret til at forsvare sig selv med atomvåben, hvis det bliver presset ud over dets grænser.

- Dette er helt klart ikke bluff, siger han.

Medvedev, som er næstformand i Ruslands Sikkerhedsråd, advarer også om, at styret i Moskva har ret til at reagere "uden megen konsultation".

Ruslands præsident, Vladimir Putin, sagde i en tale til nationen i sidste uge, at 300.000 soldater af reserven skal mobiliseres, og han sagde, at Rusland vil bruge "alle våben til at forsvare sit territorium".

I USA har den nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, advaret om, at anvendelse af atomvåben vil få katastrofale følger for landet.

- Hvis Rusland krydser denne linje, kommer der katastrofale konsekvenser for Rusland. USA vil svare beslutsomt, sagde Sullivan i NBC-programmet "Meet the Press" i weekenden.

Sullivan kom ikke ind på, hvad det amerikanske svar i givet fald vil være.

I sin tale til FN's Generalforsamling i New York onsdag i sidste uge beskyldte præsident Joe Biden, USA's præsident, Putin for at "komme med atomtrusler mod Europa", uden at han tager hensyn til ansvaret for ikkespredning af atomvåben.

Medvedevs opfølgende trusler tirsdag i denne uge kom få timer før afslutningen på fem dage med russisk-organiserede folkeafstemninger i fire østlige regioner i Ukraine.

USA, EU og G7-landende har i skarpe vendinger fordømt folkeafstemningerne i regionerne i Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizjzja i Ukraine, som de siger er i strid med FN's charter og folkeretten.

– Vi vil aldrig anerkende disse folkeafstemninger, som ser ud til at være et skridt mod en russisk annektering, hed det i udtalelser fra de store industrilande i G7-gruppen i weekenden.

Det er sandsynligt, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, i en tale i det russiske parlament fredag vil erklære, at Rusland annekterer besatte regioner i Ukraine og gør dem til en del af Den Russiske Føderation.

Det rapporterer det britiske forsvarsministerium tirsdag med henvisning til efterretningsoplysninger.

Medvedev har jævnligt fremsat aggressive erklæringer om Vesten og Ukraine i de seneste måneder og understreget, at han har ændret sig fra være en øjensynlig provestlig liberal til at være en geopolitik høg.

/ritzau/Reuters