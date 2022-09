Rusland: Vi lukker for gassen til Europa hvis prisloft indføres

EU-Kommissionens formand siger, at et prisloft på russisk gas bør indføres. G7-lande vil have loft på olie.

Så sent som fredag har formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, meldt ud, at hun mener, at tiden er inde til at indføre et prisloft på køb af russisk gas.

Men hvis det bliver en realitet, så lukker Rusland helt for gassen til Europa, lyder truslen fra den tidligere russiske præsident Dmitrij Medvedev ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Der vil ganske enkelt ikke være russisk gas til Europa, skrev han på beskedtjenesten Telegram med henvisning til von der Leyens udmelding.

Ifølge Ursula von der Leyen skal prisloftet på gassen være et modsvar på den russiske præsident Vladimir Putins forsøg på at manipulere med Europas energimarked.

Efter Ruslands invasion af Ukraine har energipriserne været på himmelflugt. Det skyldes blandt andet, at Rusland ved flere lejligheder har begrænset Europas adgang til russisk gas.

- I løbet af de sidste uger og måneder har vi arbejdet hårdt på en europæisk plan for at kæmpe imod Putins manipulationer, siger von Leyen fredag.

Fredag mødes finansministrene fra G7-landene, der består af USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien, Canada og Japan.

De ventes alle at støtte et globalt prisloft på russisk olie, siger unavngivne kilder ifølge mediet Financial Times.

Når det gælder den russiske olie, så er det G7-landenes plan at indføre et prisloft for råolie fra 5. december og et loft på raffinerede produkter 5. februar, skriver avisen.

/ritzau/