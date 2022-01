Rusland: Vi vil forsvare os hvis vi ikke får garantier

Rusland vil handle for at forsvare sin nationale sikkerhed, hvis det ikke modtager et "konstruktivt svar" fra de vestlige lande til sit krav om garantier.

Det skriver Ruslands mission til Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa på Twitter. Det sker, samtidig med at OSCE torsdag holder møde i Wien med medlemslandene.

Zbigniew Rau, der er fungerende formand for OSCE, advarer om, at det kan føre til en væbnet konflikt i Europa.

- Det ser ud som om, at faren for krig i OSCE-området er større end i de sidste 30 år, siger den polske udenrigsminister.

Rusland klager over, at et møde med USA mandag og Nato onsdag er endt uden resultat. OSCE-mødet i Wien er det tredje ben i forhandlingerne med Rusland.

Rusland har i en plan om sikkerhed i Europa stillet krav om, at Ukraine eller noget andet land nær Rusland ikke må blive medlem af Nato. Det er blevet pure afvist af USA og EU som et forsøg fra Ruslands side på at skabe sig et nyt geopolitisk rum i Europa.

Det skønnes, at Rusland lige nu har opstillet 100.000 soldater ved grænsen til Ukraine som en slet skjult trussel om at invadere landet.

Det har Rusland prøvet før. I 2014 annekterede det den ukrainske halvø Krim og støttede et prorussisk oprør i det østlige Ukraine.

OSCE er en samarbejdsorganisation, der opstod efter en sikkerhedskonference i den finske hovedstad, Helsinki, i 1975. Organisationen har fokus på afspænding, menneskerettigheder og frie valg.

OSCE består af 57 lande i Europa og Centralasien, herunder Rusland. De eksterne lande USA og Canada er medstiftere og medlem af organisationen.

/ritzau/dpa