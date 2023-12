Rusland vil afholde præsidentvalg i besatte dele af Ukraine

De russiske valgmyndigheder har mandag givet grønt lys til, at landet næste år kan afholde præsidentvalg i besatte dele af Ukraine.

Det meddeler Ruslands centrale valgkommission.

- Beslutningen var enstemmig, siger formand for valgkommissionen Nikolaj Bulajev ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Der er tale om regionerne Kherson, Donetsk, Luhansk og Zaporizjzja, som Rusland hævder at have annekteret, på trods af at landet ikke har fuldstændig militær kontrol over dem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Annekteringen skete efter folkeafstemninger, som er blevet fordømt og affejet af Vesten - herunder Danmark.

Beslutningen om at holde valg i regionerne er truffet efter samtaler med militæret og efterretningstjenesten.

De lokale administrationer, som den russiske regering har indsat, er også blevet taget med på råd, oplyser valgkommissionen ifølge dpa.

Den russiske regering har for tiden indført militær undtagelsestilstand i de dele af de fire regioner, som er under russisk kontrol.

Rusland har fastsat den 15. til den 17. marts som datoer for et præsidentvalg i det kommende år.

Præsident Vladimir Putin har bekræftet, at han genopstiller, hvorved han kan få mulighed for at blive ved magten frem til mindst 2030.

Artiklen fortsætter under annoncen

Valget er på forhånd spået til at blive en ensidig affære. Putins regering har under krigen strammet et allerede tæt greb om politiske modstandere.

Mandagens beslutning var ventet. De fire regioner har tidligere i 2023 taget del i russiske regionalvalg.

Ukraine har ifølge nyhedsbureauet AFP opfordret det internationale samfund til "på resolut vis at fordømme Ruslands intention om at afholde præsidentvalg på besatte ukrainske territorier".

Den ukrainske regering har ligeledes opfordret Vesten til at sanktionere de ansvarlige personer.

Rusland har også afholdt valg på Krim, som i 2014 blev annekteret med magt og efter en meget omstridt folkeafstemning, der af mange lande anses for ikke at være gyldig.

/ritzau/