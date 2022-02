Rusland vil anerkende udbryderrepublikker i Østukraine

Rusland vil anerkende de to udbryderrepublikker i det østlige Ukraine - Lugansk og Donetsk - som uafhængige.

Det oplyser det russiske præsidentkontor i en erklæring mandag aften ifølge nyhedsbureauet AFP. Det er ikke på tale at anse dem som russiske.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, vil "i den nære fremtid" underskrive et dekret, hvor beslutningen gøres helt officiel. Det fremgår af erklæringen.

Her oplyses det også, at Putin har meddelt beslutningen til den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, og den franske præsident, Emmanuel Macron.

De skal have udtrykt "skuffelse" over beslutningen, som Putin meddelte dem per telefon. Frankrig og Tyskland har været centrale mæglere i konflikten.

Beslutningen er taget, efter at Putin tidligere mandag har holdt møde i det russiske sikkerhedsråd.

Her opfordrede blandt andre ministre og højtstående sikkerhedsfolk Putin til at anerkende de to områder som uafhængige.

Emnet var på dagsordenen, efter at separatistlederne i de to selverklærede republikker havde bedt Putin om at anerkende dem som uafhængige. En opfordring, som et flertal i det russiske parlament i sidste uge også kom med.

Det russiske skridt kan bane vejen for, at russerne kan sende militære styrker til begge regioner.

For når Rusland har anerkendt dem som uafhængige, så kan landet bruge argumentet om, at det griber ind for at hjælpe med at beskytte en allieret mod Ukraine.

Rusland har siden 2014 støttet separatisterne i områderne. De erklærede sig uafhængige, efter at Ukraine i 2014 begyndte at rykke sig nærmere EU.

I sidste uge begyndte de to oprørsrepublikker at evakuere borgere til Rostov i Rusland. Rostov ligger i det sydlige Rusland nær den ukrainske grænse.

Årsagen til evakueringen var ifølge separatistlederne, at Ukraine planlægger at angribe områderne. Det har Ukraine afvist at have planer om.

Lande i Vesten har på forhånd advaret Rusland mod at anerkende de to udbryderrepublikker.

Anerkendelsen af de to regioner som uafhængige er den seneste udvikling i den tilspidsede situation mellem Ukraine og Rusland.

Rusland har over flere måneder optrappet militært ved grænserne til Ukraine. Frygten i Vesten er, at Rusland gør klar til en invasion af landet.

Anerkendelsen af regionerne puster yderligere til den frygt.

Der menes at være over 100.000 russiske soldater ved grænserne. Det har både amerikanske og ukrainske efterretninger vist.

Kort efter meldingen fra Rusland mandag aften har Macron hasteindkaldt til møde i det franske forsvars- og sikkerhedsråd. Her skal de drøfte den seneste udvikling.

