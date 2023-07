Rusland vil betragte skibe med kurs mod Ukraine som part i krigen

Rusland vil betragte fragtskibe, der nærmer sig ukrainske havne ved Sortehavet, som "mulige transportører af militær last".

Det meddeler det russiske forsvarsministerium onsdag, skriver nyhedsbureauerne AFP, Reuters og dpa.

- Disse fartøjers flagstater vil blive betragtet som part i den ukrainske konflikt på Kyiv-regimets side, hedder det ifølge AFP i meddelelsen.

De nye regler gælder fra midnat russisk tid natten til torsdag. Det er onsdag klokken 23 dansk tid.

Ministeriet meddeler videre, at dele af Sortehavet nu midlertidigt er blevet erklæret farligt for skibsfart.

Det seneste skridt fra russisk side kommer, efter at landet i denne uge trak sig ud af den aftale, der hidtil har tilladt Ukraine at eksportere korn via Sortehavet.

Aftalen betød, at korn på sikker vis kunne sendes med skibe fra de ukrainske havne i Sortehavet - på trods af, at russiske krigsskibe blokerer farvandet.

Det har mødt international fordømmelse, at Rusland nu har trukket sig ud af aftalen.

Det er især fattigere lande i Afrika, der er afhængige af at kunne få majs, hvede og andre typer korn fra Ukraine.

Regeringen i den ukrainske hovedstad, Kyiv, har meddelt, at den er klar til at fortsætte eksporten, selv om Rusland har trukket sig fra aftalen.

Mykhajlo Podoljak, der er rådgiver for Ukraines præsident, siger til AFP, at den ukrainske regering overvejer en fælles militær patruljering mellem de lande, der ligger ved Sortehavet.

Ukraine har ikke umiddelbart kommenteret den seneste melding fra Ruslands forsvarsministerium.

Tidligere onsdag beskyldte Ukraine russiske styrker for med overlæg at have skudt missiler mod de store lagre ved Sortehavet, hvor der bliver opbevaret korn til eksport.

Omkring 60.000 ton korn er blevet ødelagt, lyder beskyldningerne fra Ukraine.

Rusland har to nætter i træk beskudt mål i den vigtige havneby Odesa i det sydlige Ukraine.

Meldingen fra det russiske forsvarsministerium om, at fragtskibe nu kan være potentielle militære mål, har onsdag aften dansk tid fået prisen på hvede til at stige markant. Den er godt otte procent dyrere end dagen inden.

Det er kun sket to gange i løbet af de seneste ti år, at priserne er steget med otte procent eller mere på en enkelt dag.

Også priserne på majs og raps tog onsdag et markant hop opad.

Ifølge FN har den kornaftale, som Rusland nu har trukket sig fra, betydet, at de globale fødevarepriser, der skød i vejret efter krigens udbrud i 2022, er blevet nedbragt med 20 procent.

Ukraine er et vigtigt land i kampen for at brødføde det fattigste, siger den regionale direktør for FN's fødevareprogram (WFP) i Østafrika, Michael Dunford.

Og Ruslands exit fra kornaftalen vil "forværre en i forvejen forfærdelig situation", sagde han tirsdag til AFP.

- Det vil gøre vores evne til at brødføde sultne mennesker meget vanskeligere, lød det fra Dunford.

