Rusland vil drøfte påstand om biologiske våben i Sikkerhedsråd

På anmodning fra Rusland skal FN's Sikkerhedsråd fredag samles for at drøfte en russisk påstand om, at USA udvikler biologiske våben i Ukraine.

Det oplyser diplomater natten til fredag dansk tid.

I et tweet bekræfter en af Ruslands faste udsendte ved FN i New York City oplysningen.

- Ruslands FN-mission har bedt om et møde i Sikkerhedsrådet 11. marts for at diskutere USA's militære biologiske aktiviteter på ukrainsk territorie, skriver Dmitrij Poljanskij.

Talskvinde for Det Hvide Hus Jen Psaki afviste onsdag beskyldningen som "absurd" og antydede, at Rusland kan være i færd med at gøde jorden for at bruge et kemisk eller biologisk våben i Ukraine.

Talsmand for USA's udenrigsministerium Ned Price fulgte op og sagde, at Rusland "opfinder falske påskud i et forsøg på at retfærdiggøre sine egne forfærdelige handlinger i Ukraine".

Rusland har gennem mange år gentaget beskyldninger om, at USA samarbejder med ukrainske laboratorier om at udvikle biologiske våben.

I dagene op til Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar blev påstanden nævnt hyppigt i de russiske medier. Både tirsdag og onsdag i denne uge gentog Rusland beskyldningen.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde torsdag, at "hvis du vil vide, hvad Rusland planlægger, så se på hvad Rusland beskylder andre for at planlægge".

Rusland har ikke fremlagt beviser for beskyldningen mod USA.

Ukraine har som de fleste andre lande statslige laboratorier, der forsker i at afbøde trusler fra farlige sygdomme. Ukraines laboratorier har modtaget støtte fra USA, EU og Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Mødet i FN's Sikkerhedsråd begynder klokken 16.00 dansk tid fredag.

/ritzau/Reuters