Rusland vil formelt annektere fire besatte regioner fredag

Vladimir Putin vil fredag erklære, at regionerne Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizjzja tilhører Rusland.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, vil ved en ceremoni fredag officielt erklære fire besatte ukrainske regioner for russiske.

Det oplyser Dmitrij Peskov, der er talsmand for præsidenten.

Putin vil klokken 15 lokal tid - klokken 14 dansk tid - sætte sin underskrift på, at regionerne Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizjzja annekteres.

At annektere betyder at indlemme et område som en del af sit eget land.

Ceremonien fredag kommer, efter at der i de pågældende regioner er blevet afholdt folkeafstemninger om at tilslutte sig Rusland. Vesten har fordømt afstemningerne og anerkender ikke, at regionerne tilhører Rusland.

Ved fredagens ceremoni vil Putin også holde en tale, oplyser Peskov.

De russiskstøttede ledere i de fire besatte regioner befinder sig i øjeblikket i Ruslands hovedstad, Moskva. Her ventes de at skulle møde Putin.

Rusland annekterede i 2014 halvøen Krim, der ligger ved Sortehavet.

/ritzau/AFP