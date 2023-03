Rusland vil fremlægge Nord Stream-korrespondance med Danmark

Rusland vil dele sin korrespondance med Danmark, Tyskland og Sverige om efterforskningen af sabotagen på Nord Stream 1 og 2 med FN's Sikkerhedsråd.

Det siger lederen af den russiske FN-mission, Dmitrij Poljanskij, i et interview på den amerikanske YouTube-kanal The Dive with Jackson Hinkle.

- For at være transparente vil vi offentliggøre hele korrespondancen snart og dele den med medlemmerne af Sikkerhedsrådet, siger han i videoen.

YouTube-kanalen er tilsyneladende meget positivt stemt over for Rusland og sælger blandt merchandise med det Z, der er blevet et symbol på den russiske invasion af Ukraine.

Poljanskij erklærer sig i interviewet meget utilfreds med den kommunikation, der har været med blandt andet Danmark.

- Vi bliver ikke involveret i efterforskningen. Ikke fordi vi ikke vil, men fordi de holder os på afstand.

- De nægter os adgang til information, de nægter os deltagelse, uagtet at vi er en påvirket part, siger Poljanskij.

Han siger videre, at Danmark, Sverige og Tyskland i breve i store træk har bedt Rusland om at passe sig selv.

I interviewet siger Poljanskij også, at Rusland vil have en afstemning i Sikkerhedsrådet om en resolution om en international efterforskning af sabotagen på de to rørledninger.

Det skriver det russiske statsejede nyhedsbureau Tass.

Den skal ifølge ham finde sted i slutningen af marts.

I alt fire lækager opstod efter eksplosioner på de vigtige gasledninger Nord Stream 1 og 2, der løber fra Rusland til Tyskland.

Eksplosionerne fandt sted nær Bornholm den 26. september sidste år.

Danske og svenske undersøgelser har vist, at der var tale om overlagt sabotage, men der er ikke peget på lande, der kunne stå bag eksplosionerne.

Nord Stream-sabotagen har været på dagsordenen i denne uge.

Først efter en artikel i amerikanske New York Times om, at efterretninger antydede, at en proukrainsk gruppe står bag.

Siden har tyske myndigheder oplyst, at en yacht, der mistænkes for at have været involveret i sabotagen, er blevet ransaget. Yachten lagde angiveligt til på den lille danske ø Christiansø forud for sabotagen.

/ritzau/