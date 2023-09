Rusland vil have FN-domstol til at forkaste Ukraines folkedrabssag

De første høringer ved Den Internationale Domstol (ICJ) i en sag om Ruslands begrundelse for krigen i Ukraine er mandag gået i gang.

Men inden sagen - som er blevet anlagt af Ukraine i protest mod Ruslands påstande om et kommende folkedrab i Østukraine - kan gå videre, skal et helt andet spørgsmål afklares.

Rusland opfordrer nemlig FN's øverste domstol til at forkaste sagen. Det russiske argument lyder, at ICJ slet ikke har kompetence til at dømme i sagen.

Repræsentanten for Rusland i sagen, Gennadij Kuzmin, kalder mandag Ukraines juridiske standpunkt "håbløst mangelfuldt". Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Kuzmin mener også, at Ukraines argumenter er i "modstrid" med domstolens praksis.

Han hævder, at "udtalelser" om folkedrab ikke hører under folkeretten - og således heller ikke under FN's folkedrabskonvention.

Ukraine ønsker i sagen at få fastslået, at Rusland brugte påstande om et kommende folkedrab i Østukraine som et påskud for at invadere landet.

Ifølge Ukraine er FN's folkedrabskonvention derfor blevet krænket af Rusland.

Mandagens høring var første gang, at en russisk repræsentant udtalte sig i sagen. Ukraine skal komme med et svar tirsdag.

Den Internationale Domstol blev oprettet af FN i 1945.

ICJ tager sig kun af sager mellem stater, ikke mellem enkeltpersoner. Den behandler blandt andet territorialstridigheder mellem lande, men den kan også behandle brud på folkeretten.

/ritzau/