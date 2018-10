Rusland vil have forklaring på USA-farvel til våbentraktat

I et opkald til Trump påpeger også Frankrigs præsident vigtigheden af INF-traktaten, som Trump vil forlade.

USA bør give en forklaring på, hvorfor landet vil vinke farvel til nedrustningstraktaten INF.

Det mener den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, efter at USA har bebudet til sit farvel til aftalen ifølge nyhedsbureauet Ria, skriver Reuters.

INF-traktaten står for Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty. Aftalen forbyder enhver opstilling af mellemdistanceraketter.

Samtidig advarer den franske præsident, Emmanuel Macron, Trump mod at forlade aftalen.

Macron har efter weekenden været i kontakt med Trump over telefonen. Her understregede han vigtigheden af en aftale om atomvåben efter den kolde krig.

- Præsidenten påpegede vigtigheden af traktaten særligt i forhold til europæisk sikkerhed og vores strategiske stabilitet, siger præsidentens kontor efter opkaldet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, meddelte USA's opsigelse af aftalen på et pressemøde i delstaten Nevada i weekenden.

- Vi vil ophæve aftalen, og så vil vi udvikle våbnene, sagde Trump.

Aftalen blev lavet i 1987. Den forbød missiler med en rækkevidde på 500 til 5500 kilometer. Dengang blev 1850 sovjetiske missiler og 850 amerikanske destrueret.

Siden har de to lande beskyldt hinanden for at overtræde traktaten. Men det afviser Rusland at have gjort ifølge russiske regeringskilder i Kreml, skriver Reuters.

Ifølge Kreml vil verden blive et farligere sted, hvis USA gør alvor af sine planer om at forlade aftalen. Det kan tvinge Rusland til at revurdere sit eget atomarsenal.

Men Rusland og USA bør fortsætte med at tale om aftalen, lyder opfordringen fra EU-Kommissionens talskvinde Maja Kocijancic.

- USA og Rusland er nødt til at blive i en konstruktiv dialog for at bevare denne traktat og garantere, at den er helt og kontrolleret implementeret, siger hun.

/ritzau/