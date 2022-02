Ifølge russisk nyhedsbureau kræver Rusland, at Nato offentligt afviser at optage Ukraine i forsvarsalliancen.

Rusland vil have Nato til åbent at afvise Ukraine

Det russiske nyhedsbureau RIA skriver onsdag, at "Rusland vil insistere på, at Nato offentligt erklærer, at alliancen afviser at optage Ukraine".

RIA citerer den russiske diplomat Konstantin Gavrilov i Wien for udtalelsen.

Samtidig citerer et andet russisk nyhedsbureau, Tass, en russisk diplomat for, at russiske styrker vil være trukket tilbage til deres normale stillinger inden for tre eller fire uger.

- Ruslands væbnede styrker i den vestlige del af landet vil vende tilbage til deres normale positioner inden for tre-fire uger, siger den russiske ambassadør i Irland ifølge Tass.

Der var tidligere onsdag andre russiske meldinger om, at nogle militære øvelser er færdige, og at russiske styrker rykker tilbage fra øvelsesområder nær Ukraine.

Enheder i de vestlige militære distrikter har lastet togvogne med kampvogne og pansrede køretøjer efter øvelse, hedder det i en erklæring fra det russiske forsvarsministerium.

Rapporterne afvises i Vesten og i Ukraine.

- Rusland fortsætter med at øge antallet af soldater ved grænsen til Ukraine, siger Nato-chef Jens Stoltenberg.

- Vi har ikke set beviser på en russisk tilbagetrækning. Det, vi har set, er, at de har øget antallet af soldater. Flere soldater er på vej, sagde generalsekretær Jens Stoltenberg i Natos hovedkvarter i Bruxelles onsdag, da alliancens forsvarsministre mødtes.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, siger også ifølge BBC onsdag, at han ikke ser tegn på russisk tilbagetrækning fra den ukrainske grænse.

- For at sige det, som det er, så reagerer vi på det reelle, og vi har endnu ikke set russiske tilbagetrækninger nær den ved den ukrainske grænse, siger han til BBC under et besøg i det vestlige Ukraine.

/ritzau/Reuters