Den danske statsminister vil ikke udelukke, at der kan være tale om sabotage.

Rusland vil have sag om gaslækager taget op i FN's Sikkerhedsråd

Rusland vil anmode om et møde i FN's Sikkerhedsråd om lækager på de to gasledninger ud for Bornholm. Det oplyser udenrigsministeriet i Moskva.

- Rusland agter at indkalde til et officielt møde i FN's Sikkerhedsråd i forbindelse med provokationerne om gasledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2, skriver talskvinden for det russiske udenrigsministerium, Maria Sakharova, på et onlinemedie.

Rusland er et af de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd. De fem permanente medlemmer har retten til at fremføre en sag i FN-forsamlingen.

Der er to lækager på Nord Stream 1 og en på Nord Stream 2.

De to ledninger er opført for at fragte gas fra Rusland til Tyskland.

Al gastransport gennem de to ledninger i Østersøen er hørt op under Ruslands krig i Ukraine.

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), har sagt, at de samtidige lækager ikke er en tilfældighed. Hun vil ikke udelukke, at der er tale om sabotage.

Talsmanden for den russiske regering, Dmitrij Peskov, afviser onsdag beskyldninger om, at Rusland står bag lækagerne.

- Før der kommer nogen beskyldninger, bør vi vente på undersøgelsen af disse brud, om der var en eksplosion eller ej, siger han.

Han retter i stedet pilen mod USA ved at sige, at styret i Moskva har set en kraftig stigning i den fortjeneste, amerikanske virksomheder har fået ved at sælge gas til Europa.

Det er en "skør" påstand, lyder svaret fra en amerikansk embedsmand.

Nord Stream 1 blev indviet i 2011 og er ejet og drevet af Nord Stream AG. Det russiske gasselskab Gazprom er flertalsaktionær i selskabet. Den russiske stat ejer tilsvarende majoriteten af aktierne i Gazprom.

Hen over sommeren har Rusland flere gange sænket leverancerne af gas gennem Nord Stream 1, og de ophørte helt tidligere i september.

Nord Stream 2-forbindelsen er aldrig kommet i gang. Tyskland blokerede for den, lige før Rusland angreb Ukraine i februar.

Den var inden blevet pumpet op med 300 millioner kubikmeter naturgas. Det strømmer nu ud af den lækkede rørledning.

/ritzau/AFP