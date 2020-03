Rusland vil lokke flere folk til at bosætte sig i Arktis

Skattelettelser og ny infrastruktur skal være med til at forbedre leveforholdene i den russiske del af Arktis.

Rusland vil gøre det mere attraktivt at bosætte sig i Arktis ved blandt andet at give skattelettelser og forbedre infrastrukturen.

Det fremgår af en strategi for regionen for de næste 15 år.

Strategien blev fremlagt torsdag og består af "landets grundlæggende politik for Arktis frem til 2035". Den er underskrevet af præsident Vladimir Putin.

Det overordnede mål er at forbedre livskvaliteten for de personer, der allerede bor i Arktis, samt at sætte skub i den økonomiske udvikling. Bedre infrastruktur og teknologi skal være med til at "stabilisere Arktis", lyder det.

Blandt regeringens økonomiske tiltag er en hjælp - herunder skattelettelser - til private investorer, der arbejder med energiprojekter i Arktis.

Der åbnes også for at betale folk for at bosætte sig i den nordlige region.

Den russiske regering planlægger flere nye, omfattende energiprojekter i de fjerntliggende områder i Arktis.

Den håber samtidig at kunne bruge Nordøstpassagen, der på grund af stigende temperaturer i højere grad bliver fri for is, til eksport af olie og gas.

Det skal efter planen skabe titusindvis af job.

Nordøstpassagen giver skibe mulighed for at sejle fra Europa til Asien nord om Rusland. Det betyder en væsentligt kortere sejltid, end når skibe skal gennem Suez-kanalen eller syd om Afrika.

Arktis har historisk set været en udsat del af Rusland.

Arbejdsløshed og fattigdom ligger på et højere niveau end det russiske gennemsnit. Antallet af folk bosat i Arktis er faldet de seneste to årtier.

Arktis er klodens mest nordlige region og inkluderer foruden de russiske områder blandt andet dele af Alaska, Canada og Grønland.

/ritzau/AFP