Rusland vil øge våbenproduktionen efter Wagner-kritik

Rusland vil øge våbenproduktionen for at opretholde, hvad landet kalder sin "særlige militære operation" i Ukraine.

Det siger den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, ifølge AFP.

- Den russiske ledelse har bedt forsvarsindustrien om hurtigt at øge tempoet og omfanget af produktionen, siger han.

Særligt skal produktionen af præcisionsmissiler ifølge forsvarsministeren fordobles "så hurtigt som muligt".

Udtalelsen kommer, efter at lederen af den private russiske hær Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, har sagt, at hans styrker har brug for 300 ton artilleriammunition om dagen for at opretholde angrebet på Bakhmut.

For nuværende modtager gruppen ifølge ham kun en tredjedel af det.

Jevgenij Prigozjin har længe været i en meget offentlig tvist med det russiske forsvarsministerium og særligt Sjojgu, som ifølge ham lader Wagner-gruppen i stikken ved at tilbageholde ammunition.

Sjojgu har tilsyneladende hørt Wagner-lederens bøn.

- De russiske militære styrker, som udfører den særlige militære operation, er afhængige af rettidig genopfyldning af deres våbenlagre, militære udstyr og midler til ødelæggelse, siger forsvarsministeren på russisk stats-tv ifølge Reuters.

Det er vestlige og ukrainske embedsmænds vurderinger, at en mangel på ammunition har bremset den russiske invasion, der er gået ind i sin 15. måned.

I december var Rusland begyndt at begrænse dets langdistance missilangreb mod Ukraine, på grund af hvad britiske efterretninger ifølge Reuters beskrev som en mangel på krydsermissiler.

De seneste dage har Rusland ifølge Reuters dræbt og såret dusinvis af ukrainere i dets første storstilede missilangreb i flere uger.

Ukraine hævder dog selv at have afværget langt størstedelen af missilerne.

/ritzau/