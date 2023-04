Rusland vil styrke militær i nord efter Nato-udvidelse

Rusland vil styrke dets militære kapacitet i nord og nordvest som svar på Finlands optagelse i Nato. Det siger viceudenrigsminister Aleksandr Grusjko til det russiske nyhedsbureau Ria.

Udmeldingen fra den russiske viceudenrigsminister kom, efter at Finlands præsidentkontor havde meddelt, at finnerne tirsdag bliver optaget i den vestlige forsvarsalliance tirsdag.

Finland bliver det 31. medlemsland af Nato.

Nato-udvidelsen svækker Ruslands geopolitiske position, og i Nato-hovedkvarteret i Bruxelles er man forberedt på, at en proces er i gang, som ændrer hele den europæiske sikkerhedsarkitektur.

Russerne har dog hidtil været tilbageholdende med at give meldinger om konkrete modforanstaltninger, som vil udfordre Nato på kort og langt sigt.

Nogle iagttagere mener, at en Nato-udvidelse med Finland og Sverige reelt ikke er så dramatisk en forandring, ikke mindst fordi de to lande længe er blevet anset for at være Natos allierede, selv om de ikke var en del af den vestlige alliance.

/ritzau/Reuters