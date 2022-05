Rusland viser ukraineres angiveligt satanistiske tatoveringer

En video viser ifølge et russisk nyhedsbureau, at tilfangetagne ukrainere er "nazister" og "satanister".

Både før og under Ruslands invasion af Ukraine har førstnævntes præsident, Vladimir Putin, påstået, at Ukraine skulle være regeret af en "nynazistisk junta-regering".

Og lørdag aften kom der ekstra smæk på retorikken, da det russiske forsvarsministerium frigav en video, der angiveligt viser tilfangetagne ukrainske soldaters "nazistiske" og "satanistiske" tatoveringer.

De ukrainske soldater er ifølge forsvarsministeriet ukrainere, som forsvarede stålværket Azovstal i Mariupol.

Det er det russiske nyhedsbureau Tass, som har set videoen, og som kategoriserer tatoveringerne således.

I videoen, som ligger frit tilgængeligt på det russiske forsvarsministeriums Telegram-feed, kan man se russiske soldater inspicere de tilfangetagne ukrainske soldater.

Ukrainerne bliver i videoen instrueret i at vise deres tatoveringer frem.

Her kan man blandt andet se, at en ukrainsk soldat har et omvendt kors tatoveret op ad halsen.

En anden har et dødningehoved tatoveret på håndryggen.

En tredje har tatoveret det tyske hæderssymbol Jernkorset på underarmen. Jernkorset er bedst kendt som en af de mest ærefulde medaljer, der blev givet i Nazityskland under Anden Verdenskrig.

Det hører dog med til historien, at Jernkorset er blevet brugt i Tyskland siden 1700-tallet.

Det har ikke været muligt for Ritzau at verificere videoens ægtehed. Det er derfor svært at fastslå, om der egentlig er tale om ukrainske krigsfanger. Det er også svært at fastslå, om videoen er ny.

Ifølge Tass havde soldaterne også tatoveringer med blandt andet et portræt af Nazitysklands forbundskansler, Adolf Hitler.

Flere skulle ifølge nyhedsbureauet ligeledes have tatoveringer sætninger som "dræb dem alle sammen" samt citater fra Hitler.

De tatoveringer har dog umiddelbart ikke været til at få øje på i den video, som forsvarsministeriet har offentliggjort.

Vladimir Putin har i længere tid snakket om, at Ukraine skulle være regeret af nynazister.

Han begrunde blandt andet sin hærs invasion af Ukraine - som han selv kalder en "særlig militæroperation" - med, at den ukrainske hær ifølge ham selv begik folkedrab på etniske russere i det østlige Ukraine.

