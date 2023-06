Rusland: Wagner gør klar til at overdrage sit tunge skyts

Den private hær Wagner-gruppen er ved at gøre sig klar til at overdrage sit tunge militære udstyr til Ruslands væbnede styrker.

Det oplyser forsvarsministeriet ifølge det russiske nyhedsbureau Ria.

- Forberedelserne er på vej i forhold til at få overført tungt militært udstyr fra den private militærgruppe Wagner til afdelinger i den russiske hær, lyder det fra forsvarsministeriet i en udtalelse.

Det kan muligvis tyde på, at Wagner-gruppen er ved at blive afmonteret eller muligvis inkorporeret i den russiske hær.

Ingen af delene er dog bekræftet i tirsdagens oplysninger.

Meldingerne kommer efter weekendens dramatiske begivenheder, hvor Wagner-gruppen indledte et kortvarigt oprør på russisk grund.

De forlangte, at den militære topledelse i Rusland blev udskiftet.

På vej mod hovedstaden Moskva blev oprøret dog stoppet, da der med hjælp fra Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, blev indgået en aftale.

Den russiske efterretningstjeneste FSB oplyser tirsdag, at den har droppet efterforskningen af Wagner-leder Jevgenij Prigozjin og gruppens soldater.

FSB begyndte formelt at efterforske Prigozjin efter oprøret.

Allerede lørdag aften lød det dog, at en aftale var indgået. Aftalen indebar straffrihed for Wagner-chefen, og at han skulle rykke til Belarus.

Wagner-gruppen består af titusindvis af lejesoldater. Det er et privat militært firma, hvilket vil sige, at den opererer uden om Ruslands hær.

Gruppen spillede især en rolle i Ruslands overtagelse af den ukrainske by Bakhmut. Kampen om Bakhmut er blevet kendt som den blodigste i krigen.

Wagner-gruppen blev også kendt i 2014, da den hjalp det russiske militær i annekteringen af Krim-halvøen. Siden har gruppen været involveret i konflikter i blandt andet Syrien, Mozambique og Sudan.

