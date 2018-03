Ruslands gode historier drukner i fjendebilleder

Bag den russiske præsident Vladimir Putins konfronterende kurs mod Vesten findes en rig russisk kultur, hvor børn fra to-års-alderen lytter til klassisk musik

Advarsel. Denne artikel giver ikke et fyldestgørende billede af Rusland. Men det er der også meget få artikler i vestlige medier, der gør. I hvert fald, hvis man skal tro forfatter og journalist Flemming Rose, som i mange år var Moskva-korrespondent og har oversat flere politiske værker fra russisk til dansk.

”Jeg er ikke russisk propagandist, og min pointe er ikke, at tingene går fantastisk i Rusland. Men jeg mener, at vestlige medier skriver ud fra et særligt fjendebillede og videreformidler fordomme og stereotype forestillinger om det russiske samfund,” siger han.