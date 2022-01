Ruslands indbyggertal faldt med over en million i 2021

Ruslands indbyggertal faldt sidste år med over en million personer.

Det viser tal fra det russiske statistikbureau Rosstat. Det er det største fald i indbyggertallet siden Sovjetunionens kollaps.

Rusland har i længere tid haft relativt lave fødselstal og en nedadgående tendens i indbyggertallet. Den igangværende coronapandemi, der har ramt Rusland hårdt, har de seneste knap to år bidraget til tendensen.

Nye tal fra Rosstat viser fredag, at mere end 660.000 coronasmittede personer er døde under coronakrisen i Rusland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er cirka dobbelt så mange som de godt 329.000 coronarelaterede dødsfald, der er oplyst på en hjemmeside drevet af Ruslands regering.

Tallet gør samtidig Rusland til det land i verden, der har registreret næstflest coronarelaterede dødsfald - kun overgået af USA. Målt på antal dødsfald per indbygger ligger en del lande dog stadig over Rusland.

Der er i dag omkring 145 millioner indbyggere i Rusland.

Fødselstallene er dalet de seneste år i Rusland, fordi den generation, der i øjeblikket får børn, er relativt lille. I 1990'erne var fødselstallene lave på grund af økonomisk usikkerhed efter Sovjetunionens kollaps i 1991.

Antallet af fødsler lyder i Rusland i gennemsnit på 1,5 børn per kvinde.

Det vurderes, at russiske kvinder i gennemsnit skal have 2,1 børn for at befolkningstallet holder det nuværende niveau.

I Danmark fik kvinder i 2020 i gennemsnit 1,67 børn.

/ritzau/AFP