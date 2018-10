Ruslands ortodokse kirke bryder med åndeligt overhoved

Strid om Ukraines ortodokse kirkes tilhørsforhold skaber splittelse i den ortodokse kirke.

Den russisk-ortodokse kirke har ikke længere tænkt sig at høre under overhovedet for den ortodokse kirke, der har sæde i Istanbul.

Det oplyser biskop Metropolitan Ilarion mandag på vegne af den russisk-ortodokse kirke efter et møde i den russisk-ortodokse kirkes top i Minsk i Hviderusland.

Bruddet kommer som resultat af en konflikt om Ukraines ortodokse kirke. I sidste uge godkendte overhovedet i Istanbul, at Ukraines ortodokse kirke kunne blive selvstændig fra den russisk-ortodokse kirke.

Beslutningen vakte vrede i Rusland.

Overhovedet, også kendt som patriarken, i Istanbul betragtes som den åndelige leder for de omkring 300 millioner ortodokse kristne.

/ritzau/Reuters