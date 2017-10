Ruslands Paris Hilton stiller op til præsidentvalg mod Putin

Tv-personligheden Ksenja Sobtjak har annonceret sit kandidatur som russisk præsidentkandidat.

Den russiske tv-personlighed Ksenja Sobtjak ønsker at stille op til det russiske præsidentvalg i 2018.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ksenja Sobtjak er tidligere blevet beskrevet af aviser som The New York Times og The Guardian som "Ruslands Paris Hilton". Det sker med henvisning til den amerikanske jetset- og tv-personlighed fra hotelfamilien Hilton.

Sobtjak er datter af den første borgmester i St. Petersborg efter Sovjetunionens fald og en støtte af præsident Vladimir Putin.

I en pressemeddelelse skriver den nyslåede kandidat, at hun stiller op for, at frustrerede liberale vælgere har et sted at sætte deres kryds på stemmesedlen.

Hun blev først bemærket i Rusland som vært for et realityprogram. Siden har hun fra værtsstolen i flere andre programmer kritiseret den politiske top i Rusland.

- Nok stilhed. Jeg har tænkt over det i månedsvis. Jeg har planer om at være kandidaten for alle dem, der ønsker at stemme imod alle andre, skriver hun i pressemeddelelsen.

Ifølge Reuters er hendes chancer for at vinde præsidentposten meget små.

Den siddende præsident kan i henhold til forfatningen stille op til en periode mere. Putin har endnu ikke offentliggjort sine hensigter.

Det er endnu ikke afgjort, om en anden markant oppositionskandidat Aleksej Navalnij får lov at stille op.

Navalnij har ifølge The Independent offentligt bedt Sobtjak om ikke at stille op.

Rygter om, at Sobtjak måske er Putins guddatter har vakt spekulation om, hvorvidt hendes kandidatur er godkendt af landets politiske top.

Navalnij har ifølge The Independent kaldt hende styrets "ideelle karikatur" af en liberal modkandidat til præsident Putin.

BBC har i oktober beskrevet, hvordan hun har været til møder i præsidentens residens, Kreml.

