Ruslands parlament forlænger traktat med USA om nedrustning

Både det russiske underhus og overhus hastegodkender forlængelse af Ny START, der udløber i næste uge.

Ruslands parlament har onsdag vedtaget at forlænge atomaftalen om langtrækkende våben kendt som Ny START i fem år.

USA har i sidste øjeblik accepteret Ruslands betingelser. Det siger en højt placeret russisk embedsmand.

Traktaten udløber i næste uge.

USA's regering har endnu ikke bekræftet, at den forlænger aftalen. Men præsident Joe Biden har tirsdag haft et telefonmøde med præsident Vladimir Putin.

Her aftalte de to ifølge Det Hvide Hus, at deres respektive forhandlere skal arbejde hurtigt for at blive enige om en forlængelse inden udløbet af traktaten 5. februar.

Ny START blev indgået i 2010. Den byggede på en tilsvarende traktat fra den kolde krig. Den satte loft over parternes antal af atomsprænghoveder, langtrækkende raketter og bombefly udstyret med atomvåben.

Både Ruslands underhus og overhus hastede forlængelsen igennem onsdag.

Det er den sidste af de store nedrustningsaftaler, som eksisterer mellem USA og Rusland.

Viceudenrigsminister Sergej Rjabkov siger til nyhedsbureauet Tass, at forlængelsen af traktaten er sket "på vores betingelser".

Den officielle forlængelse sker, når Rusland og USA har udvekslet diplomatiske noter, siger han.

Næste skridt ventes at blive, at præsident Putin sætter sin underskrift på aftalen om at forlænge traktaten.

På et virtuelt møde i Det Verdensøkonomiske Forum i Davos, Schweiz, sagde Putin tidligere onsdag, at forlængelsen "er et skridt i den rigtige retning".

Under USA's tidligere præsident, Donald Trump, kunne parterne ikke nå til enighed. Trump ønskede at knytte flere betingelser til traktaten. Men det blev afvist af Rusland.

/ritzau/Reuters